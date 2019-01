Juve, idea Emerson se parte Spinazzola

14/01/2019

Spunta il nome di Emerson Palmieri per la Juve, sempre vigile sul mercato in vista di possibili occasioni già per questa sessione. I bianconeri non hanno certo particolari necessità dato che la rosa è già completa e competitiva, ma nel caso in cui partisse Spinazzola - che è richiesto in prestito dal Bologna - Allegri avrebbe bisogno di un suo sostituto e l'ex romanista rappresenta una possibilità interessante.