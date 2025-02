Juve-Hancko, osservatori bianconeri anche a Milan-Feyenoord

Il dt Giuntoli, scrive Tuttosport, aveva già trovato un'intesa di massima col difensore slovacco, un quinquennale da 2,5 milioni più bonus a stagione, tanto che le successive avance del Liverpool erano state rispedite al mittente dal giocatore, convinto dal progetto Juve. Tutto vanificato dal no del Feyenoord che però in estate potrebbe essere più morbido riguardo a una cessione, l'obiettivo dei bianconeri è quello di mettere sul piatto 22-23 milioni di euro più bonus per arrivare ad Hancko.