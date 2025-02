Juve, Tonali ha detto sì ma servono i soldi della Champions

Trattativa invece molto avanti per acquistare a prescindere Francisco Conceiçao ora in prestito secco. Insomma, lui giocherà in bianconero anche senza Champions a differenza dei vari Kolo Muani o Tonali o, per fare altro edificante esempio, Kenan Yildiz. Turco indiziato a essere cessione necessaria perché non ci saranno altri aumenti di capitale se la Juve non si caricherà di punti da Champions.