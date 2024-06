Juve, Greenwood spinge per restare in Liga: c'è l'offerta del Valencia

Sul taccuino della Juventus come rinforzo per la nuova era targata Thiago Motta, Mason Greenwood è corteggiato da diversi club in Europa. L'ultimo è il Valencia, che avrebbe messo sul piatto ben 25 milioni di sterline per convincere il Manchester United a dare l'ok alla sua partenza. I Red Devils però, forti della stagione positiva del 22enne col Getafe, insistono: per meno di 40 milioni di sterline non lo cedono. La Vecchia Signora, che per tentare l'assalto è chiamata prima a sfoltire la rosa, deve fare i conti con la volontà del calciatore.