Juve, Giuntoli in azione per Zirkzee: primi contatti, lo United non apre al prestito

Se il difensore rappresenta la priorità assoluta in casa Juventus, Giuntoli non smette di seguire nemmeno il mercato degli attaccanti. Non a caso nelle scorse ore sono andati in scena dei primi contatti per Joshua Zirkzee, il vero obiettivo dei bianconeri per il fronte offensivo. L'accordo con i Red Devils rappresenta il vero ostacolo della trattativa, visto che una intesa di massima con l'agente dell'ex Bologna, Kia Joorabchian, c'è da tempo. Il 23enne, sostituito addirittura al 33' in occasione dell'ultimo match perso dagli inglesi al cospetto del Newcastle, spinge per tornare in Italia: con Ruben Amorim è già arrivata la rottura.