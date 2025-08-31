Juve, giornata decisiva per Kolo: c'è il rilancio e il Psg valuta l'ultima offerta

La Juve aveva già chiuso la trattativa per riportare Kolo Muani a Torino. C'era l'accordo con il giocatore e quello, di massima, con il Psg. La dirigenza bianconera, però, aveva fatto conti pensando a un Vlahovic partente. La permanenza del serbo complica i piani. L'esborso per l'attaccante francese, unito al mancato introito per la cessione di Dusan e il suo super ingaggio, ha raffreddato l'entusiasmo per il ritorno di Kolo ma non ha bloccato la trattativa. Anzi.