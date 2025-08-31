Logo SportMediaset
Juve, giornata decisiva per Kolo: c'è il rilancio e il Psg valuta l'ultima offerta

Si cercano tutte le strade per riportare a Torino l'attaccante francese 

31 Ago 2025 - 09:57
La Juve aveva già chiuso la trattativa per riportare Kolo Muani a Torino. C'era l'accordo con il giocatore e quello, di massima, con il Psg. La dirigenza bianconera, però, aveva fatto conti pensando a un Vlahovic partente. La permanenza del serbo complica i piani. L'esborso per l'attaccante francese, unito al mancato introito per la cessione di Dusan e il suo super ingaggio, ha raffreddato l'entusiasmo per il ritorno di Kolo ma non ha bloccato la trattativa. Anzi. 

Comolli ha rilanciato con questa proposta ai francesi: prestito oneroso con una cifra più alta rispetto all'offerta precedente con un diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo nel caso si verifichino certe condizioni, per un valore totale di 55 milioni. L'accordo con il giocatore già c'è e, del resto, l'attaccante francese ha sempre detto di volere solo la Juve. In più il Psg ha tutto l'interesse a privarsi di un elemento che non rientra nei piani di Luis Enrique. Alla fine, insomma, l'impressione è che la trattativa arriverà a una conclusione che accontenterà tutti. 

