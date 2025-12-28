Roma, Gasperini: "Non credo molto nel mercato di gennaio, conto su chi c'è"

"Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio e questa è una cosa che ho sempre ribadito. Anche se arrivano giocatori ci vuole tempo a inserirli, io conto fortemente su quelli che ci sono". Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa. "Abbiamo prodotto meno gol di quello che sarebbe necessario, è un po' il punto critico da inizio preparazione - ha aggiunto - Rispetto all'anno scorso la squadra ha perso anche Shomurodov e Saelemaekers, sono arrivati Bailey e Ferguson ma sicuramente una squadra che già aveva qualche problema ha finito per accentuarlo, devo dire che tutti quanti sono stati bravissimi a riuscire a portare la Roma così in alto, ora abbiamo tutte le intenzioni di continuare, se succederà qualcosa".