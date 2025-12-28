Lazio, solo 15' per Castellanos a Udine: il Flamengo sullo sfondo

Ormai non è più un segreto: il futuro di Taty Castellanos alla Lazio è più in bilico che mai. A mettere dubbi, la ricca offerta del Flamengo: i brasiliani hanno messo sul piatto circa 25 milioni per strappare l'argentino ai biancocelesti. Una cifra ritenuta non congrua dal presidente Lotito, che ne vorrebbe almeno 35. La trattativa però sta entrando nel vivo: il Mengao fa sul serio per il Taty e presto potrebbe tornare all'assalto con una nuova offerta. Anche per questo il centroavanti biancoceleste è stato risparmiato nella trasferta della Lazio a Udine: soltanto 15 minuti in campo.