Juve, è il giorno di Di Gregorio: visite al JMedical, poi la firma

PORTA BIANCONERA

Il portiere si legherà ai bianconeri per il prossimi cinque anni e dovrà raccogliere l'eredità di Szczesny

Juve, Di Gregorio al JMedical per le visite















© @juventusfc 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alla Continassa è il giorno di Michele Di Gregorio. L'ormai ex portiere del Monza è infatti arrivato al JMedical per sostenere le visite di rito in vista del trasferimento in bianconero. Pagato circa 18 milioni, una volta superati i test medici, l'estremo difensore classe '97 si legherà alla Juve per i prossimi cinque anni. Un lungo contratto che conferma la fiducia del club sul suo conto e la volontà di puntare forte sul giocatore per il futuro. Una scelta chiara e decisa.

Alla Juve Di Gregorio raccoglierà l'eredità di Szczesny. Un compito non semplice visto il livello tecnico e la personalità del polacco, ma comunque alla portata del portiere cresciuto nelle giovanili dell'Inter e migliorato moltissimo nell'ultimo anno in biancorosso. I numeri dell'ultima stagione tra i pali del Monza, del resto, parlano chiaro e lasciano pochi dubbi sulle potenzialità e le qualità del giocatore.

Nella stagione 23/24 Di Gregorio ha raccolto 34 presenze, di cui 33 in Serie A e una in Coppa Italia, subendo 37 gol e mantenendo la porta inviolata 14 volte. Premiato come miglior portiere dell'ultimo campionato, l'ormai ex Monza è stato scelto non solo per le sue parate, ma anche per la sua abilità con i piedi nell'impostazione da dietro, tema molto caro al nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Alla Continassa inizia una nuova era tra i pali.



DI GREGORIO AL JMEDICAL