Juventus-Dybala, il rinnovo è pronto

MANOVRE BIANCONERE

Allegri stima tantissimo il numero 10 argentino e ha chiesto al club di prolungare il contratto

di

Simone Cerrano

Se la sarebbe probabilmente immaginata diversa l’estate, Paulo Dybala. Magari con la maglia dell’albiceleste addosso a lottare per la sua Argentina. E invece mentre i top del mondo se la giocano, tra Copa America in quella parte del Mondo ed Europeo che infiamma le notti del vecchio continente, lui sta, suo malgrado, a guardare. In ferie, forse pure un po’ forzate, a Miami. Shopping con la fidanzata, allenamenti personalizzati, amici - nello specifico il Flaco Pastore e Moise Kean - con cui andare a guardare partite di altri vecchi amici, come Higuain. Con tanto di gol con esultanza dedicata.

Un’estate che è logica conseguenza della stagione più difficile della Joya. Tra infortuni, panchine e complicazioni varie, anche di natura tattica, appena 26 presenze e 5 gol. Ma Paulo Dybala è pronto a ripartire. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina può essere assicurazione sul rilancio. L’obiettivo è tornare ai livelli della stagione 17-18. Con il livornese in panchina Dybala aveva segnato la bellezza di 26 gol: 22 in campionat0, 2 in Supercoppa, 1 in Champions e 1 in Coppa Italia.

L’anno dopo con lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo sono cominciati i guai, nonostante Allegri. L’argentino per non pestare i piedi al fenomeno portoghese aveva cambiato il suo raggio d’azione, girando più lontano dalla porta. E infatti i gol sono diventati solo 10. Benissimo in Champions, 5 reti in 9 presenze, molto meno in campionato, stesso numero di centri, 5, ma in 30 partite.

Massimiliano Allegri crede tantissimo nelle qualità del 10 argentino. E ne ha chiesto la conferma. A prescindere dal futuro, ancora in bilico, di CR7. L’allenatore livornese ama i calciatori tecnici e ad uno come Dybala non intende rinunciarci. I dirigenti bianconeri sono al lavoro per accontentarlo. Perché Dybala si senta davvero al centro del progetto serve il rinnovo del contratto dell’argentino, in scadenza tra un anno.

