Juve, colpo in attacco solo se parte Ronaldo: Vlahovic è il preferito, poi Gabriel Jesus o Icardi

TUTTO BLOCCATO

Il futuro del portoghese condiziona le mosse dirigenziali. Dovesse restare si cercherà una soluzione low cost per accontentare Allegri

Euro 2020 sta entrando nel vivo e i più grandi protagonisti vogliono restare concentrati sulla propria nazionale prima di pensare al mercato. Le società però devono preparare la prossima stagione e in casa Juventus il fattore chiave resta il futuro di Cristiano Ronaldo. Dopo tre stagioni in bianconero, la permanenza del fuoriclasse portoghese è tutt'altro che certa ma la situazione è complicata. Dovesse restare la società aggiungerà un'altra punta cercando di contenere i costi, mentre lo scenario cambierebbe in caso di addio.

Tra ammortamento e ingaggio la Juventus spende circa 90 milioni di euro per permettersi Cristiano Ronaldo in rosa, cifra che se eliminata darebbe più spazio di manovra a Cherubini per tentare un grande colpo in attacco e non solo. Se l'obiettivo a metà campo è Locatelli, che il Sassuolo valuta 40 milioni di euro, per l'attacco il profilo preferito è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. L'attaccante serbo è ritenuto incedibile dalla società toscana e difficilmente Commisso potrà permettersi un "Chiesa-bis", ma un tentativo verrà fatto. Le alternative non mancano sul taccuino delle idee.

Un vecchio pallino è Mauro Icardi, ma senza CR7 anche grossi nomi dei mesi passati potrebbero tornare di moda come Gabriel Jesus del Manchester City o Griezmann del Barcellona. Un centravanti in ogni caso arriverà per richiesta di Allegri, ma fino a quando Ronaldo sarà impegnato col Portogallo e non svelerà i propri piani, tutto sarà bloccato a livello di sondaggi e informazioni.