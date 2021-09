Juve-Dybala, ci siamo: il rinnovo di contratto è ai dettagli

Sembra proprio che i prossimi giorni, se non le prossime ore, possano essere quelli decisivi per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. A sbloccare una trattativa che stava andando per le lunghe, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, una telefonata tra Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, e Jorge Antun, l'agente del giocatore. La dirigenza della Juve ha alzato di un milione la proposta per la parte fissa (8 contro i 7 offerti finora).