Juve, dietro urge una "mossa mancina": fari su Kiwior, Lenglet e Cabal

Tra i difensori bianconeri solo Cambiaso è sinistro e Thiago Motta è un po' corto con le alternative

© Getty Images A circa un mese dall'inizio del campionato, la Juve si scopre a corto di mancini in difesa. Rosa alla mano, se si escludono Facundo González e Frabotta, l'unico sinistro del reparto arretrato a disposizione di Thiago Motta è rimasto infatti Andrea Cambiaso. Un particolare da monitorare con grande attenzione in chiave mercato. Nella ricerca di un rinforzo dietro, infatti, Giuntoli dovrà considerare sicuramente la necessità di avere anche qualche possibile alternativa per coprire adeguatamente tutti i ruoli della difesa a quattro, compreso un centrale di sinistra e un altro terzino sinistro.

Situazione che, visti i profili accostati ai bianconeri nell'ultimo periodo, sembra ridurre all'osso i possibili obiettivi per puntellare il reparto arretrato. Lista dei mancini puri alla mano, al momento i nomi più caldi sarebbero quelli di Jakub Kiwior, Clément Lenglet e Juan David Cabal. Per quanto riguarda il primo, l'impressione è che la pista al momento sia in stand-by in attesa di sviluppi, mentre per gli altri due la strada sarebbe più in salita.

Per il polacco classe 2000 l'Arsenal chiede intorno ai 15 milioni di euro e Giuntoli starebbe temporeggiando per provare a tirare sul prezzo. Quanto a Lenglet e Cabal, i bianconeri dovrebbero invece fare i conti con una concorrenza agguerrita e pronta a dare battaglia. In uscita dal Barcellona, il francese avrebbe già un mezzo accordo col Tottenham, mentre il colombiano del Verona sarebbe la pedina scelta dall'Inter per colmare il vuoto lasciato in rosa dall'infortunio di Buchanan.

Dopo aver incassato il sì di Todibo, in casa Juve urge anche una "mossa mancina" sul mercato, ma per ora non si vedono grandi soluzioni all'orizzonte.