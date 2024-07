Juventus, salta il ritorno di Joao Cancelo: no ai bianconeri, il terzino vuole solo il Barcellona

© Getty Images

Per Joao Cancelo non ci sarà una seconda esperienza con la Juventus. Il terzino portoghese, di proprietà del Manchester City, avrebbe fatto sapere al club inglese di non voler valutare ipotesi alternative al Barcellona, dove ha giocato nell'ultima stagione. Stando a quanto riferito da Sport, infatti, l'ex bianconero ha manifestato l'intenzione di restare in Catalogna, rifiutando quindi la possibilità di un ritorno a Torino dove ha giocato per una stagione, la 2018-19.