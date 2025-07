Bayer Leverkusen, colpo Tillman: 35 milioni al PSV

Primo colpo del Bayer Leverkusen post Xabi Alonso: il club tedesco ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Tillman del PSV, un affare da ben 35 milioni di euro. "Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il nazionale statunitense Malik Tillman. Il centrocampista offensivo 23enne si trasferisce dai campioni d'Olanda del PSV Eindhoven al club della Bundesliga renana. Tillman, nato a Norimberga e di origini tedesche, ha firmato un contratto con il Leverkusen valido fino al 30 giugno 2030. Ha segnato 16 gol e fornito cinque assist in 34 partite ufficiali con il PSV la scorsa stagione. Ha inoltre realizzato tre gol e due assist in sei partite di UEFA Champions League", si legge in una nota.