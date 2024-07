La Juve fa altre spese a Nizza: Todibo ha detto sì

manovre bianconere

Il difensore vorrebbe riabbracciare Thuram anche in bianconero ma i francesi chiedono 40 milioni di euro

Da una zona all'altro del campo, il lavoro di Giuntoli per rivoluzionare la Juve non si ferma mai. Puntellato il centrocampo con Douglas Luiz e Khephren Thuram (ma Koopmeiners resta fronte apertissimo, ne parliamo più avanti), ora lo sguardo della dirigenza bianconera è puntato alla difesa: con Calafiori in direzione Premier League, l'alternativa viene ancora da Nizza e porta a Jean-Clair Todibo. Ventiquattro anni, esperienza sfortunata al Barcellona quando era approdato appena ventenne, sfiorato il Manchester United (che ora, sono i casi del mercato, cercano proprio un ex Juve come de Ligt), il difensore francese non vede l'ora di riabbracciare Thuram anche a Torino ma prima vanno sistemati un po' di paletti.

Incassato il sì del difensore, come riporta La Stampa, ora lo scoglio resta la valutazione del giocatore: in Costa Azzurra vogliono i 40 milioni già chiesti allo United, mentre la Juve punta ad abbassare la cifra considerando la voglia di Todibo di partire e magari inserendo qualche contropartita nell'affare come Nonge Boende, centrocampista belga classe 2006 e Tarik Muharemovic, difensore bosniaco 2003. Addirittura il tentativo sarebbe quello di un prestito con obbligo di riscatto, al momento ipotesi prematura. In ogni caso restano in piedi le alternative Kiwior (Arsenal) e Lenglet (Barcellona).

Sul fronte della mediana Koopmeiners resta il primo obiettivo, e le cose non sono cambiate. Però c'è da registrare un interessamento per Matt O'Riley del Celtic. La notizia di Tuttosport è importante perché può avere duplice interpretazione: una mossa di disturbo verso l'Atalanta, da tempo interessata al danese, o un vero e proprio affondo nel caso l'olandese non si muovesse da Bergamo. Valutato 30 milioni dal Celtic, l'Atalanta ne ha offerti la metà e vede O'Riley proprio come possibile sostituto di Koopmeiners.

Vedi anche juventus Motta studia una Juve camaleontica: difesa a quattro, linee strette e gioco offensivo