Juve, dalla Germania il nome nuovo per il centrocampo: Goretzka del Bayern

© Getty Images

Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Juve, sfumata la pista Kessie, che ha preferito andare in Arabia Saudita piuttosto che tornare a giocare nel campionato italiano, e ancora prima quella che portava a Milinkovic Savic. In realtà per il club bianconero si tratta di un ritorno di fiamma, visto che era già stato inseguito in passato. Si tratta di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Lo riporta Sky Sport DE, secondo cui il tedesco classe 1995 potrebbe anche lasciare i bavaresi, chiuso dall'arrivo dell'austeriaco Konrad Laimer a parametro zero dopo sei stagioni al Lipsia.