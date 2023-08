Juve, mosse in uscita: Zakaria e Pellegrini vicini a Monaco e Lazio

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri stanno cercando di piazzare gli esuberi: De Winter a un passo dal Genoa

© ipp In attesa di definire la questione Vlahovic-Lukaku, la Juve continua a muoversi anche sulle operazioni in uscita cercando di piazzare gli esuberi. In particolare, sembrano ormai agli sgoccioli le trattative per Denis Zakaria, Luca Pellegrini e Koni De Winter. Il centrocampista svizzero dovrebbe essere il primo a preparare le valigie. Destinazione Monaco. Sfumata la pista West Ham, venerdì i dirigenti bianconeri hanno avuto nuovi contatti col club del Principato per fare il punto della situazione e raggiungere l'intesa. Cifre alla mano, la Juve vuole 20 milioni per Zakaria, ma restano da limare ancora alcuni dettagli e da definire l'eventuale formula dell'operazione: cessione immediata con un piccolo sconto, oppure prestito con obbligo di riscatto.

Dopo Zakaria alla Continassa poi dovrebbe toccare a Koni De Winter liberare l'armadietto e accorciare la lista degli esuberi di Max Allegri. Dopo il buon anno in prestito all'Empoli, il difensore è infatti ormai a un passo dal Genoa. Il belga a breve dovrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto già fissato a 10 milioni di euro che scatterà a determinate condizioni.

Infine capitolo Luca Pellegrini. Dopo un lungo tira e molla con la Lazio e gli inserimenti senza esito di Nizza e Fulham, la Juve è ormai molto vicina a un accordo proprio col club di Lotito. Fortemente voluto da Maurizio Sarri, dunque, l'esterno dovrebbe tornare a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato sui 7/8 milioni di euro. Operazione che, insieme alle eventuali cessioni di Zakaria e De Winter, alla resa dei conti potrebbe portare poco meno di 40 milioni nelle casse della Juve. Un tesoretto importante per i bianconeri.