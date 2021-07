Juve, dalla Francia: il Barça pensa allo scambio Griezmann-Dybala

L'INDISCREZIONE

Secondo L'Equipe i catalani stanno provando a tentare i bianconeri dopo lo stop alla trattativa con l'Atletico Madrid

Griezmann alla Juventus e Dybala al Barcellona: l'indiscrezione arriva dalla Francia e ha del clamoroso. Secondo L'Equipe i blaugrana avrebbero intenzione di proporre lo scambio ai bianconeri, dopo che nelle scorse ore si è arenata la trattativa per riportare il francese all'Atletico Madrid in cambio di Saúl Ñíguez. Getty Images

Dybala è un vecchio pallino della dirigenza catalana e Griezmann sembra essere finito tra i sacrificabili sull'altare del bilancio, per risparmiare in particolare sul monte ingaggi. Nei giorni scorsi sembrava vicino un suo ritorno alla corte di Simeone con Saúl in direzione Barça, ma i Colchoneros ora stanno valutando offerte più ricche e concrete dalla Premier League per il centrocampista spagnolo. Il quotidiano francese comunque non si sbilancia e sottolinea come al momento quella dello scambio tra l'attaccante francese e la Joya sia solamente un'idea: nessuna proposta concreta è ancora arrivata sulla scrivania di Cherubini che, come noto, sta invece lavorando al rinnovo di contratto dell'argentino, ritenuto una pedina fondamentale da Massimiliano Allegri.