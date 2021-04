Juve, Cristiano Ronaldo dice no alla proposta del Manchester United

DALLA SPAGNA

I Red Devils gli avrebbero proposto un ingaggio da 17 milioni di euro, ma il portoghese ne vuole almeno 20

Dalla quasi certezza di un suo addio alla Juve a fine stagione, ai tanti dubbi legati al suo futuro. Cristiano Ronaldo starebbe ancora meditando su cosa fare l'anno prossimo: restare ancora a Torino come da contratto o cercare una nuova destinazione? Si è parlato di Real Madrid, Psg e anche Manchester United, ma pare che la possibilità di tornare a Old Trafford sia, almeno per ora, sfumata. Perché i Red Devils sarebbero sì interessati a riavere il portoghese, che con loro aveva giocato dal 2003 al 2009, ma senza svenarsi.

Secondo "Don Balon", lo United avrebbe messo sul piatto uno stipendio annuo da circa 17 milioni di euro, poco più della metà di quanto percepisce oggi dalla Juve. CR7 è consapevole che difficilmente potrà trovare un'offerta pari a quella dei bianconeri, ma avrebbe fissato in 20 milioni la quiota base sotto la quale non scendere per poter cambiare casacca. Altrimenti resterà per un altro anno alla Signora.

Adesso bisognerà capire se da Manchester arriverà auna proposta al rialzo, ma l'impressione è che la Juve potrà contare sui suoi gol per altri dodici mesi. Anche perché a Madrid il rieletto Florentino Perez non pare interessato a un ritorno e da Parigi non giungono particolari segnali di apertura.