Juve, countdown Kaio Jorge: mercoledì a Torino, giovedì visite e firma

IL RINFORZO

Grande attesa alla Continassa per l'attaccante 19enne brasiliano

In casa Juve è iniziato il countodown per l'arrivo di Kaio Jorge. Dopo l'ufficializzazione dell'affare da parte del Santos, infatti, a Torino è tutto pronto per accogliere il nuovo rinforzo dell'attacco di Allegri e formalizzare l'intesa col giocatore. Calendario alla mano, stando a Tmw, il 19enne brasiliano dovrebbe sbarcare in Italia mercoledì e poi sottoporsi giovedì mattina alle visite mediche di rito prima della firma con i bianconeri. Getty Images

Vedi anche juventus Mercato Juventus: ufficiale l'acquisto di Kaio Jorge dal Santos

Alla Continassa, dunque, i prossimi due giorni saranno quelli di Kaio Jorge. Attorno al classe 2002 brasiliano, del resto, c'è grande attesa a Torino e anche Max Allegri non vede l'ora di conoscerlo e vederlo in campo per capirne meglio caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali. Un banco di prova importante, che servirà al giocatore per prendere confidenza con l'ambiente bianconero e all'allenatore per analizzare le potenzialità del 19enne e iniziare a pensare come utilizzarlo insieme ai compagni di reparto.