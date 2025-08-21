Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

L'Arsenal soffia Eze al Tottenham: al Palace 78 milioni di euro

21 Ago 2025 - 11:24

Un altro affare plurimilionario in Premier League, e questa volta con la beffa di un derby londinese. L'Arsenal e' subito corso ai ripari dopo il pesante infortunio ad Havertz, e ha 'soffiato' ai cugini del Tottenham il 27 attaccante del Crystal Palace, Eberechi Eze, per 67.5 milioni di sterline - pari a 78 milioni di euro -. L'Arsenal valuta l'infortunio dell'attaccante tedesco, fermato da un problema al ginocchio domenica nella prima di campionato contro il Manchester United, e si prevede uno stop prolungato. Il Tottenham stava trattando l'acquisto di Eze e sembrava in pole, ma l'Arsenal ha bruciato rivali mettendo sul piatto 60 milioni di sterline subito piu' 7.5 di bonus, avvicinandosi cosi' alla clausola rescisssoria di 68 milioni scaduta la scorsa settimana. Eze dovrebbe essere schierato dal Crystal Palace stasera, nello spareggio di Conference League contro il Fredrikstad, prima di sottoporsi alle visite mediche per l'Arsenal.

