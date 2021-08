Mercato Juventus: ufficiale l'acquisto di Kaio Jorge dal Santos

L'ANNUNCIO

La società bianconera ha trovato l'accordo coi brasiliani per anticipare di qualche mese l'arrivo a Torino

Kaio Jorge è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. A rivelarlo in anteprima è stato il Santos con un comunicato apparso sul proprio sito web in cui ha annunciato l'accordo con la società bianconera per il trasferimento del classe 2002. In scadenza di contratto a dicembre, con un indennizzo di circa 4 milioni di euro in due anni bonus compresi, la Juventus ha anticipato l'arrivo del giocatore di qualche mese.

"Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per la trattativa dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto) - si legge nel comunicato del Santos -. La squadra italiana ha accettato i termini richiesti e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa".

Rapido anche il commento di Andres Rueda, presidente del Santos: "La Juventus ha raggiunto le condizioni che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati ad affrontare. In bocca al lupo a Kaio Jorge, un altro ragazzo cresciuto qui che speriamo segua bene la sua strada”.

Per Massimiliano Allegri un giovane attaccante di qualità, di prospettiva ma già da inserire gradualmente nelle rotazioni coi titolari. Sarà proprio Kaio Jorge il vice Morata.