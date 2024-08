Juve-Conceicao, la frecciata di Villas-Boas: "Detto no a proposte insensate"

DAL PORTOGALLO

Il presidente dei lusitani: "Non lo svendiamo, è molto legato anche ai tifosi"

Se la corsa a Nico Gonzalez potrebbe complicarsi per il forte ritorno dell'Atalanta, la Juventus non avrà vita facile nemmeno per acquistare Francisco Conceicao. Il Porto continua a chiedere alla Vecchia Signora l'obbligo di riscatto per una cifra superiore a quota 30 milioni di euro, e le parole pronunciate da Villas-Boas, numero uno dei lusitani, non aiutano di certo il buon esito dell'affare: "Non rinunceremo a lui davanti a proposte insensate. Fino a ora è stato così".

Vedi anche juventus Juve, Thiago Motta: "Chiesa? Non è cambiato nulla. Tranquillo per il mercato"

Parole dure che confermano l'intenzione dei Dragoes di ricavare il massimo dalla cessione del figlio d'arte: "Se c’è qualcosa che vale la pena valutare lo faremo come gli abbiamo promesso - ha aggiunto l'ex tecnico in occasione della presentazione della nuova casa del Porto a Ponte da Barca -. Vogliamo proteggere i nostri gioielli: un giocatore decisivo e molto amato dai tifosi. Ha un valore e sappiamo quanto può darci per arrivare al titolo. Non lo svenderemo a buon mercato". Chiaro il messaggio a Giuntoli, chiamato a dover alzare i milioni in ballo per regalare a Thiago Motta il tanto atteso21enne nato a Coimbra.

Vedi anche Mercato Lookman-Psg, Juve e Napoli coinvolte: i piani per Nico e Osimhen si complicano