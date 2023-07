Juve, servono soldi e muscoli: Chiesa per arrivare a Kessie e Lindstrom

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri potrebbero chiedere al Barça l'ivoriano e 40 milioni per l'ex Fiorentina e poi dare l'assalto al danese

© Getty Images La Juve insiste per Franck Kessie e prova a impostare un piano per arrivare a Jesper Lindstrom. I dubbi sulle condizioni di Paul Pogba alla Continassa impongono una stretta sul mercato per puntellare la mediana e consegnare ad Allegri una pedina importante per le rotazioni in attacco. Nel dettaglio, vista la rosa attuale e al netto di alcuni esuberi con le valigie pronte, al centrocampo bianconero servono soprattutto ordine, muscoli e fisicità. Esattamente le caratteristiche principali di Kessie, per cui la Juve starebbe cercando di raggiungere un'intesa col Barcellona inserendo anche Federico Chiesa nella trattativa. Nel dettaglio, Giuntoli potrebbe "sacrificare" l'ex Fiorentina in cambio di Kessie e 40 milioni di euro. Cifra che poi potrebbe essere utilizzata per convincere l'Eintracht a cedere Jesper Lindstrom.

L'annullamento dell'amichevole negli Usa ha fatto saltare l'incrocio in campo tra Juve e Barcellona, ma i contatti a livello dirigenziale tra i club proseguono spediti per Franck Kessie. Sul fronte centrocampo e attacco, del resto, la Juve continua a lavorare su due binari paralleli: uno in uscita e uno in entrata. Per far spazio all'ex Milan in mediana, i bianconeri dovranno risolvere prima le questioni Zakaria, McKennie e Rovella, esuberi per cui ancora non è stata trovata una sistemazione, e capire le intenzioni di Pogba, tentanto invece dalla corte milionaria dei sauditi.

Operazioni che potrebbero indirizzare in maniera decisiva le prossime mosse bianconere. Mosse che Giuntoli starebbe comunque impostando non solo per puntellare il centrocampo con la fisicità di Kessie, ma anche con lo sguardo attento all'obiettivo Jesper Lindstrom per dare più alternative offensive ad Allegri. Per far cassa e arrivare al danese i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Federico Chiesa, desideroso di cambiar aria visto il rapporto complicato col tecnico e l'ultima stagione vissuta in chiaro-scuro alla Continassa.

Un sacrificio pesante, simile a quello che potrebbe essere Vlahovic per il reparto offensivo, ma che potrebbe trovare una sponda preziosa a Barcellona. Se l'affare Chiesa in blaugrana (Kessie + 40 milioni) dovesse andare in porto, infatti, la Juve potrebbe avere argomenti molto convincenti per convincere l'Eintracht a lasciar partire Jesper Lindstrom. Nell'ultimo sondaggio, infatti, il trequartista ed esterno offensivo danese è stato valutato intorno ai 35 milioni.