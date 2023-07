Juventus, niente test col Barcellona: catalani ko per un virus gastrointestinale

© fcbarcelona.com

E' saltata l'amichevole tra Juventus e Barcellona in programma stanotte alle 4.30 orario italiano al Levi’s Stadium di Santa Clara, California e valevole per il Soccer Champions Tour. I bianconeri non scenderanno in campo nella prima delle tre gare programmate negli Stati Uniti a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito diversi giocatori della rosa dei catalani. E' stato lo stesso Barça a ufficializzare per primo la cancellazione: "FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale".