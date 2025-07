Vlahovic, bufera social: Juventus eliminata e "like" al post di Bellingham

Notte da dimenticare per la Juventus: dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid, è arrivato anche il "like" galeotto di Dusan Vlahovic al post su Instagram di Bellingham, che celebrava il passaggio del turno dei Blancos. Oltre al danno la beffa per i bianconeri, che a questo punto vedono la rottura con Vlahovic inevitabile. L'attaccante serbo è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e non rientra più nei piani di Tudor e con l'inizio del calciomercato le strade con i bianconeri sembrano destinate a separarsi. Ora più che mai dopo l'indizio social che non lascia più spazio a dubbi.