Juve, che intreccio col Marsiglia: sfuma Zhegrova, Comolli si tuffa su Ceballos. Ma Xabi lo blocca

Il Marsiglia ha affondato il colpo per Zhegrova dopo il mancato accordo con Dani Ceballos che adesso può tornare buono proprio per i bianconeri. In queste ore degli intermediari sono presenti fisicamente a Torino per trovare un'intesa con il calciatore che vorrebbe lasciare il Real Madrid. C'è però da fare i conti con le parole di Xabi Alonso che alla vigilia della sfida di campionato con il Maiorca ha stoppato la cessione del fantasista spagnolo: "Gli ho parlato e la decisione è stata presa. Resterà con noi. La mia opinione su di lui non è cambiata".