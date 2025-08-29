Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

juventus
MANOVRE BIANCONERE

Juve, che intreccio col Marsiglia: sfuma Zhegrova, Comolli si tuffa su Ceballos. Ma Xabi lo blocca

Lo spagnolo vuole cambiare aria, i bianconeri ci pensano sul serio

29 Ago 2025 - 14:27
Si complicano i piani della Juventus per arrivare a Edon Zhegrova. Dalla Francia infatti, rivelano che il kosovaro ha raggiunto un'intesa di massima con il Marsiglia per un contratto fino al 2030. Dettaglio tutt'altro che banale, e che ora darà il via alla trattativa tra il club di De Zerbi e il Lille per trovare l'accordo sulla valutazione del cartellino. I bianconeri, bloccati dalla mancata cessione di Nico Gonzalez (l'Atletico Madrid non ha ancora alzato l'offerta), rischiano di restare al palo.

Il Marsiglia ha affondato il colpo per Zhegrova dopo il mancato accordo con Dani Ceballos che adesso può tornare buono proprio per i bianconeri. In queste ore degli intermediari sono presenti fisicamente a Torino per trovare un'intesa con il calciatore che vorrebbe lasciare il Real Madrid. C'è però da fare i conti con le parole di Xabi Alonso che alla vigilia della sfida di campionato con il Maiorca ha stoppato la cessione del fantasista spagnolo: "Gli ho parlato e la decisione è stata presa. Resterà con noi. La mia opinione su di lui non è cambiata".

Da capire adesso come reagirà lo stesso Ceballos che ha fatto saltare il suo passaggio al Real Madrid dopo che i blancos e i transalpini si erano accordati per prestito con diritto di riscatto fissato a quota 12 milioni di euro. Formula e cifre che farebbero comodo anche a Comolli.

juve
zhegrova
ceballos

