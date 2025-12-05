Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Sarri: "Insigne quasi un figlio, ma decide società"

05 Dic 2025 - 09:02
© Getty Images

"Insigne? Non ho idea, con la società avevamo parlato di altri ruoli, poi una volta che sono arrivati questi altri ruoli si vedrà. Sono affezionato al ragazzo, lo considero quasi un figlio, ci ho passato 3 anni insieme ed è simpaticissimo. Poi ci sono da fare i conti con la società perché i ruoli fondamentali erano altri". Così Maurizio Sarri, in conferenza stampa, risponde a chi chiede se Lorenzo Insigne sia un obiettivo della Lazio, in attesa di capire se il mercato sarà libero o saldo zero, per gennaio.

