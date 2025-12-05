Lazio, Sarri: "Insigne quasi un figlio, ma decide società"

"Insigne? Non ho idea, con la società avevamo parlato di altri ruoli, poi una volta che sono arrivati questi altri ruoli si vedrà. Sono affezionato al ragazzo, lo considero quasi un figlio, ci ho passato 3 anni insieme ed è simpaticissimo. Poi ci sono da fare i conti con la società perché i ruoli fondamentali erano altri". Così Maurizio Sarri, in conferenza stampa, risponde a chi chiede se Lorenzo Insigne sia un obiettivo della Lazio, in attesa di capire se il mercato sarà libero o saldo zero, per gennaio.