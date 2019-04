Juve, cercasi difensore centrale: ma se Emre Can...

25/04/2019

La priorità della Juve per il mercato estivo è quella di aggiungere un difensore centrale alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Una decisione legata all'età dei titolari, Bonucci e Chiellini, e all'addio al calcio di Barzagli. Confermato Rugani, serve un potenziale titolare, che, di fatto, andrà a prendere il posto di Benatia. I nomi sul taccuino di Paratici sono tanti, ma molto dipenderà da... Emre Can . Tra gli esperimenti che Allegri intende fare da qui al termine della stagione, infatti, c'è quello di provare l'ex Liverpool come difensore, ruolo che ha già svolto con costrutto per la prima volta contro l'Atletico Madrid.

Adesso serviranno conferme e visto che lo scudetto è già in tasca, la sfide contro squadre toste come Inter, Roma, Atalanta, Sampdoria e Torino potranno fornire indicazioni decisive.



Se Can dovesse sueprare l'esame, allora la Juve potrebbe virare su un profilo meno importanrte, evitando di sborsare cifre troppo elevate. In questo elenco ci sono nomi come quelli di Kostas Manolas, Samuel Umtiti e Stefan Savic. In caso contrario si dovrebbe puntare su un top del reparto e in questo caso, ormai perso de Ligt, si punterebbe su Rafael Varane o sul giovane Ruben Dias del Benfica. Cristian Romero, per ora, vestirebbe solo i panni del jolly, visto che i bianconeri sono intenzionati a lasciarlo al Genoa anche per la prossima stagione. A meno di difficoltà insormontabili nel reperire il giocatore necessario.