Juve, continua il casting per la difesa: fari puntati su Tah, frenata Lucumì

Per quanto riguarda Hancko l'impressione è che difficilmente l'affare possa andare in porto. Lo slovacco è valutato intorno ai 40 milioni dal Feyenoord. Budget decisamente fuori portata per la Juve in questo momento. Dunque sotto con le alternative. Alternative che al momento in cima alla lista dei desideri di Giuntoli vedono Jonathan Tah, giocatore d'esperienza in scadenza a giugno col Bayern Leverkusen. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Real, Barcellona e Bayern e per anticipare tutti a gennaio servirebbe un'offerta intorno ai 10 milioni di euro.