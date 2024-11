Juve, prime mosse per riportare Zirkzee da Motta. Lo United punta Danilo

"A gennaio la priorità è il difensore centrale", ha detto il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli qualche settimana fa, mettendo in secondo piano l'esigenza di un attaccante che faccia il vice Vlahovic in attesa del recupero di Milik dall'intervento al ginocchio sinistro. In realtà il club bianconero si sta muovendo sul doppio fronte e, come riferisce 'Tuttosport', avrebbe già avviato le operazioni per riconsegnare a Thiago Motta il gioiello che ha trascinato il Bologna in Champions League: Joshua Zirkzee. Il Manchester United, che la scorsa estate per strapparlo alla concorrenza ha sborsato 42,5 milioni di euro pagabili in tre anni, sarebbe disposto a cederlo in prestito a gennaio a un club che riesca a valorizzare il giocatore, fuori dal progetto anche del nuovo tecnico Amorim. Quattro presenze da titolare e un gol in Premier League (al Fulham all'esordio) il magro bilancio con i Red Devils finora.