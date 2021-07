Juve: Allegri ha un piano per CR7, ma il silenzio di Cristiano fa rumore

JUVE

Alla Continassa primo contatto tra il portoghese e Allegri, ma il futuro del portoghese resta in bilico

Dopo il rientro di Cristiano Ronaldo, alla Continassa il precampionato della Juve entra nel vivo. Non solo a livello tecnico-atletico, ma anche per quanto riguarda il futuro a Torino del portoghese. Al momento non si registrano novità concrete sulle intenzioni di CR7, ma il silenzio del diretto interessato fa molto rumore. Un po' perché il Psg resta un'opzione possibile con Mbappé nel mirino del Real, un po' perché Cristiano deve ancora discutere alcuni aspetti importanti con Allegri sulla sua posizione in campo. Getty Images

Un primo incontro tra Ronaldo e Max è andato in scena lunedì in campo tra una pausa e l'altra dell'allenamento, ma per fare chiarezza sul futuro servirà un vero faccia a faccia. Il tecnico bianconero ha in mente un piano per convincere CR7 a puntare ancora sulla Juve e allontanare dubbi e perplessità. Lavagna tecnica alla mano, Allegri vorrebbe piazzare Ronaldo al centro dell'attacco bianconero con tanti giocatori offensivi a supporto per garantirgli occasioni e gol. Progetto da maneggiare con cura vista la preferenza di Cristiano di partire da sinistra per accentrarsi.

Ma non è tutto qui. Oltre all'aspetto tecnico, infatti, per contare ancora su CR7 alla Continassa si dovrà fare sicuramente i conti anche con alcuni intrecci di mercato. In particolare relativi al futuro di Mbappé. Se il Real dovesse piazzare l'affondo per l'attaccante francese, da Parigi partirebbe immediatamente la telefonata cruciale a Mendes per Cristiano e alla Juve per intavolare una trattativa con un'eventuale inserimento di Icardi nell'affare. Una situazione che tiene ancora tutto in stand-by in attesa della prima mossa. Alla Continassa si lavora su due fronti: uno con CR7 in rosa e uno senza.