Juve, anche Bremer non è più incedibile: il brasiliano finisce sul mercato

Yildiz a parte, nessuno è più incedibile. La Juve fa i conti con un bilancio complicato e cerca risorse per il mercato estivo anche tra quei giocatori che, fino a qualche settimana fa, sembravano imprescindibili. Ultimo della lista è Gleison Bremer, per cui il club bianconero ha fissato un prezzo, circa 60 milioni, ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Soprattutto se Spalletti e la squadra dovessero fallire l'obiettivo Champions, ancora non sfumato ma certamente non semplice da centrare.



Al momento non c'è una offerta concreta per Bremer, ma già nei mesi scorsi il centrale bianconero era finito nel mirino di diversi club di Premier, che potrebbero quindi tornare all'attacco in estate. Ovviamente l'uscita di un giocatore così importante costringerebbe la Juve a cercare una valida alternativa, individuata in Antonio Rudiger che potrebbe liberarsi a costo zero dal Real a fine stagione.



I blancos, però, che fino a qualche settimana fa sembravano intenzionati a lasciarlo partire, negli ultimi giorni hanno riattivato i contatti con il suo agente e stanno provando a strappare un rinnovo che permetta loro, tra l'altro, di monetizzare una eventuale uscita. Ovviamente se Rudiger dovesse rinnovare con il Real, uscirebbe dai radar della Juve, che non potrebbe permettersi un investimento così importante vista anche la concorrenza, agguerrita, di Liverpool e Manchester United.