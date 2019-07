Juve, affare fatto con l'Ajax: De Ligt atteso a Torino nel weekend

12/07/2019

Il passaggio di Matthijs De Ligt alla Juventus è imminente. Trovano infatti conferma le indiscrezioni arrivate dall'Olanda sulla situazione del difensore dell'Ajax che, secondo quanto riportato dal Telegraaf, non prenderà parte al raduno dei Lancieri in Austria in attesa del completamento del trasferimento alla Juventus. I due club hanno trovato l'accordo per sbloccare la trattativa, si tratta a questo punto di stilare il contratto e apporre le firme. Affare da 75 milioni complessivi (5 di bonus). Il difensore è atteso a Torino a breve, probabilmente già nel weekend o, al più, ad inizio della prossima settimana. L'accordo con il giocatore per un ingaggio da 12 milioni all'anno è invece già stato raggiunto da un decina di giorni almeno.