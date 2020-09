Juve, accordo con Suarez: il pistolero tratta la buonuscita col Barça

MERCATO

Con una sterzata improvvisa la Juventus ha smesso di spettare Edin Dzeko e ha trovato un principio d'accordo con l'entourage di Luis Suarez. Il Pistolero e i bianconeri hanno un'intesa per un triennale a 10 milioni a stagione, ma prima di firmare con la Signora c'è da sciogliere il nodo della rescissione con il Barcellona e come insegnano i casi Messi e Vidal qui la situazione si complica: Suarez pretende infatti un giusto trattamento economico prima di fare le valigie.

L'attaccante ha ancora un anno di contratto coi blaugrana e guadagna 15 milioni netti l'anno, motivo per cui si aspetta una ricca buonauscita, ma il club catalano non sembra avere voglia di accontentarlo immediatamente: il Barça considera infatti l’uruguaiano come un amico fraterno di Messi e non vorrebbe rendergli l'addio facile, soprattutto visto che andrà a rinforzare una diretta concorrente europea.

Un ostacolo non insuperabile, complice anche il gradimento del giocatore alla destinazione Torino, ma pur sempre un ostacolo che potrebbe rallentare la trattativa in questo mercato dai tempi ristretti. La Juve insiste per l'uruguaiano spinta anche dalle agevolazioni fiscali che permetterebbero ai bianconeri di risparmiare sull’ingaggio di Suarez (che è oltre i nuovi standard dei bianconeri). L’accordo è stato trovato proprio grazie a queste condizioni favorevoli: il giocatore firmerebbe un triennale da una decina di milioni netti, che diventerebbero circa quindici lordi (circa lo stesso che avrebbe speso per Dzeko che prende 7,5).

