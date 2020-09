Juve, accelerata per Suarez: c'è l'intesa col giocatore

CACCIA AL BOMBER

La Juventus accelera per Luis Suarez. Mentre resta in stand-by l'operazione Dzeko, i bianconeri hanno trovato un principio d'accordo con l'entourage dell'uruguaiano per quanto riguarda l'ingaggio. Resta da sciogliere il nodo della rescissione con il Barcellona: come i colleghi Messi e Vidal, infatti, anche Suarez starebbe trattando la risoluzione con il club blaugrana.

L'intesa economica col giocatore è stata dunque trovata, i contatti tra le parti procedono nella giusta direzione, ma resta imprescindibile l'accordo con il club di appartenenza per liberarsi a zero (il contratto scadrebbe nel 2021). Quel che è certo è che la Juve ha impresso un'accelerata alla trattativa, anche a causa delle difficoltà nel muoversi rapidamente su Dzeko, il cui futuro resta legato a quello di Arek Milik, che dovrebbe a sua volta lasciare il Napoli per accasarsi nella capitale.