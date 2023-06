Juve a un passo da Weah: intesa con Lille e giocatore

MANOVRE BIANCONERE

Il figlio d'arte vicino a vestire la maglia bianconera. Intanto il Liverpool va su Chiesa

La Juventus è a un passo dal chiudere l'accordo per Timothy Weah, figlio del grande ex milanista (ma bianconero di tifo) George. Esterno offensivo di destra o anche attaccante, il 23enne americano di origini liberiane sarebbe il primo colpo dell'estate juventina. I contatti con l'entourage del giocatore e con il Lille proprietario del suo cartellino sono in fase avanzata e positivi. Al club francese andrebbero circa 12 milioni di euro bonus inclusi con ancora qualche dettaglio da limare. A Weah jr, in scadenza nel 2024, è stato assicurato un contratto quinquennale e di fatto prenderebbe il posto di Cuadrado. Il suo arrivo, comunque, non chiude le porte all'ex atalantino Timothy Castagne, per il quale si sta trattando un prestito con il retrocesso Leicester.

Vedi anche juventus Juventus, spunta l'ipotesi Partey: c'è l'intesa col giocatore Intanto, però, la Juve è alle prese con le possibili cessioni di uno tra i suoi big. Se per Vlahovic le voci sembrano essersi un po' calmate, in queste ore è tornato in auge il nome di Federico Chiesa. L'azzurro è finito nel mirino del Liverpool, con Jurgen Klopp che lo vorrebbe fortemente nella sua rosa per rilanciarsi sia in campionato, sia in Champions League. Ci sarebbero già stati i primi contatti con l'agente Fali Ramadani per garantirgli uno stipendio che in questo momento a Torino non possono dargli.

A Chiesa sono interessati altri club di Premier League con Newcastle e West Ham, anche se non sarebbero troppo graditi al giocatore. Di certo una sua partenza porterebbe nelle casse bianconere un bel gruzzolo visto che si parla di cifre attorno ai 50-60 milioni di euro, anche se inferiori a quelle che potrebbe garantire Vlahovic.