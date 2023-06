Juventus, spunta l'ipotesi Partey: c'è l'intesa col giocatore

C'è un nome nuovo per il centrocampo della Juventus ed è quello di Thomas Partey . Il ghanese classe 1993, di proprietà dell' Arsenal , ha un contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire per una cifra non proibitiva, tra i 18 e i 20 milioni di euro. Secondo Sky Sport c'è già un'intesa di massima tra il centrocampista e il club bianconero, che ha pronto per lui un contratto triennale.

Partey ha giocato con buona regolarità in quest'ultima stagione, collezionando 40 presenze con i Gunners in tutte le competizioni e mettendo a segno anche 3 gol, tutti in Premier League. Il suo è uno dei tanti nomi che la Signora sta sondando per il centrocampo, ma le basi per concludere positivamente l'affare sembrano esserci tutte.

TORNA DI MODA TIMOTHY WEAH

C'è anche Timothy Weah sui taccuini della Juve, un nome che torna di moda dopo l'accostamento delle scorse settimane. Il figlio di George, ex calciatore del Milan, può essere considerato come obiettivo numero uno per sostituire Cuadradno (in scadenza di contratto). Il Lille chiede 15 milioni di euro, i bianconeri vogliono limare qualche milione anche per via della scadenza del contratto coi francesi nel 2024.