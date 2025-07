Il Bruges a Milano per Stankovic: il figlio di Dejan potrebbe favorire l'uscita di Jashari

Il Club Bruges continua il pressing per Aleks Stankovic. Il centrocampista classe 2005 è appena rientrato in nerazzurro dopo un proficuo prestito al Lucerna e sono diversi giorni che i belga l'hanno scelto come rinforzo per il centrocampo. Nel primo pomeriggio il ds e il dg del club sono stati avvistati nei pressi della sede dell'Inter: la trattativa è entrata in una fase calda. L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di far partire il figlio di Dejan per una decina di milioni, mantenendone però il controllo grazie a una clausola di ricompra. Un’operazione che va ancora studiata nella struttura e nelle cifre, ma il Bruges è molto forte sul calciatore. Intercettati all'uscita dal vertice in viale della Liberazione, gli uomini del Bruges si sono limitati a un "no comment" sullo stato della trattativa.