Dzeko: "Felice di tornare, la Fiorentina club in crescita"

"Sono molto felice di tornare in Italia, di venire qui in un grande club. E poi, vedendo questo bellissimo centro sportivo, sono ancora più felice della scelta e non vedo l'ora di iniziare. Le prime sensazioni sono bellissime. Sono tanto carico per questa stagione". Così Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina, parlando al sito ufficiale viola. "Ho già sentito il presidente Commisso - ha aggiunto Dzeko - La Fiorentina negli ultimi anni sta crescendo continuamente e speriamo quest'anno di fare un altro step in avanti". Poi, parlando di Firenze ha detto: "Ho sentito tante belle cose sulla città. Non l'ho mai visitata neanche da turista e adesso ci sarà il tempo per scoprirla e per viverci con la mia famiglia, anche loro sono molto contenti".