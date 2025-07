La Juventus va ancora a caccia di un direttore sportivo. Su questo fronte il direttore generale Comolli non ha fretta: la decisione potrebbe arrivare anche a fine agosto. In corsa, oltre a Modesto, ex Monza, c'è Javier Ribalta, oggi all’Aek Atene. Quest'ultimo, in bianconero come responsabile scouting dal 2013 al 2017, ha lavorato anche con Tudor al Marsiglia. Lo rivela Orazio Accomando.