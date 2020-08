Irrompe il Real Madrid: super-offerta alla Juve per Dybala

Il Real Madrid torna alla carica per Paulo Dybala. Dopo l'eliminazione in Champions, il presidente madridista Florentino Perez ha deciso di puntare nuovamente sul numero dieci bianconero per tornare ad essere protagonista in Europa e alla Juve, tramite intermediari di fiducia, sarebbe così arrivata in queste ore una super-offerta da parte dei campioni di Spagna: cash più una pesantissima contropartita tecnica per una valutazione complessiva di oltre 100 milioni. Due i giocatori che i merengues sarebbero disposti a sacrificare per raggiungere la Joya argentina: Isco o Toni Kroos. La Juve, da parte sua, non intende privarsi di Dybala, tanto più in un momento di ricostruzione come questo. Ma, inevitabilmente, la situazione finisce con il legarsi alla questione Ronaldo: se il portoghese decidesse di lasciare Torino, la Juve non si priverebbe mai a quel punto del suo dieci. Le prospettive, anche per ragioni finanziarie, potrebbero invece cambiare qualora CR7 continuasse in bianconero.