Dalla Francia: contatto Leonardo-Mendes per portare Cristiano Ronaldo al PSG

DALLA FRANCIA

"Il Paris Saint-Germain prepara un colpo colossale: Cristiano Ronaldo!": il titolo di Le10Sport non è certo prudente, tornano le voci di un possibile addio del portoghese dalla Juventus. Voci che, è bene ricordarlo, i media francesi ripropongono ciclicamente, soprattutto nei momenti di difficoltà bianconera. E ora, con la brutta eliminazione dalla Champions League e il ribaltone in panchina, la Juve è in un momento particolare, nel quale Leonardo - racconta FootMercato - si vuole infilare. Già contattato Jorge Mendes, agente dell'attaccante, le parti approfondiranno la questione a Lisbona, durante le Final Eight di Champions.

CR7 si starebbe ponendo domande sul suo futuro, scenario illustrato anche da France Football qualche giorno fa (ma smentito da Agnelli che aveva parlato di ricostruzione basata su indiscrezioni vecchie di mesi) e avrebbe dato mandato al procuratore di sondare il terreno con altri club. Non avrebbe ancora preso una decisione sul futuro ma in testa avrebbe più di un dubbio, come lascia trasparire il post social di ieri. Di più: se Sarri fosse stato confermato, avrebbe sicuramente detto addio alla Juve.

Ma così non è stato ed è la miglior carta che possono giocarsi i bianconeri con la propria stella, considerata punto fermo. Pirlo può dare una nuova ventata di ottimismo anche ai dubbi di Ronaldo, è logico pensare che l'ex centrocampista - alla sua prima esperienza in panchina - si affiderà, almeno inizialmente, ai senatori più nelle vesti di gestore che di tattico. La strada per diventare Zidane è lunga ma è indubbio che una figura del genere si avvicina più a Zizou rispetto a come intende il calcio Sarri. Ed ecco che anche CR7, che si era trovato benissimo col francese, potrebbe continuare con entusiasmo la sua storia in bianconero.