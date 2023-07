Inter, Il tradimento di Lukaku non ha sorpreso i compagni: "Fa tutto ciò che gli dice la madre"

© Getty Images

Tradimento, voltafaccia, pugnalata alle spalle... Nella rottura tra Lukaku e l'Inter può starci oggi tutto questo e molto di più. La versione del club è ormai più o meno nota, quella del giocatore no. Sul suo conto, sulle sue ragioni, per il momento ci sono solo supposizioni. Volubilità, avidità, risentimento. Ma, appunto, solo speculazioni, in attesa che lui stessO chiarisca o, per lo meno, provi a farlo. Di certo c'è tuttavia che all'interno dello spogliatoio interista qualche sospetto da tempo covava, negli stessi compagni che un paio di anni fa avevano già visto il belga volatilizzarsi nell'arco di due giorni imbarcandosi su un aereo per Londra e che negli ultimi giorni avevano invano provato a contattarlo per capire cosa stesse succedendo. Sfuggente e imprevedibile il belga, indecifrabile anche per chi gli è stato più vicino negli ultimi mesi. Considerazioni che trovano conferma in un retroscena oggi svelato da Eddy Veerus, cantante e tifoso nerazzurro, molto amico con diversi calciatori interisti. In un post social, racconta infatti di una conversazione avuta con un calciatore dell'Inter quando qualche settimana fa era emerso anche il Milan come squadra interessata al belga: "Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse: “Hai visto? Lukaku forse va al Milan…” Io: - “Ma dai non credo… non avrebbe senso..” “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre”". Oggi, è vero, non è più il Milan ma la Juve in gioco. Ma tanto è. Il punto centrale del discorso non cambia. Per molti all'Inter quanto successo non è stata in fondo una sorpresa. Un tradimento sì, una sorpresa no.