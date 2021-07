Il Santos avvisa la Juve: "Per Kaio Jorge servono 15 milioni di euro"  

MANOVRE BIANCONERE

Il socio Canozzi conferma: "Diversi contatti con i bianconeri. Il contratto scade nel 2023, ma non vogliamo ostacolare la cessione"

La Juve è in piena corsa per assicurarsi il giovane talento Kaio Jorge, ma dal Santos hanno voluto mettere i puntini sulle i. Prima precisando che il contratto dell'attaccante scadrà solo nel 2023, poi facendo chiarezza sulla cifra richiesta per lasciarlo partire. “Il club è sempre stato centrale nel mercato, noi abbiamo cresciuto il giocatore e abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023, parliamo con diversi club e aspettiamo che arrivino offerte. Non vogliamo ostacolare la cessione di Kaio Jorge, però aspettiamo proposte", ha detto Sergio Canozzi, socio del Santos,

Anche in Italia abbiamo Marcelo Galan che sta portando avanti dei contatti. Stiamo parlando con la Juve, io stesso ho avuto due contatti con Cherubini dicendogli che se vuole parlare con il Santos lo può fare con Marcelo che è in Italia. Il Benfica ha fatto un'offerta che non è stata accettata dall'agente. Potrebbe essere migliorata, ma il Benfica sta avendo problemi con quello che è successo al presidente e abbiamo preferito lavorare per l'Italia, dove il giocatore vorrebbe andare. Non ho avuto contatti col il Milan, non so se li ha avuti Marcelo che ha la nostra autorizzazione per trattare in Italia e Francia. So che c'è un interesse del Monaco, non abbiamo altre offerte concrete. Sappiamo che Kaio in Europa può valere oltre i 20/25 milioni di euro. In una situazione normale lo avrei già venduto a quella cifra, senza un agente che propone cose strane. In questo momento è difficile che si arrivi a una cifra del genere. Un'offerta sui 15 milioni sarebbe presa in considerazione", ha aggiunto a Sky.