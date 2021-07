Mercato Juventus, scatto per Kaio Jorge: può arrivare subito, ma l'offerta è bassa

LA SITUAZIONE

Bianconeri pronti a offrire 2,5 milioni al Santos che ne chiede il doppio. Altrimenti arriverà a gennaio a parametro zero

La Juventus ha fatto uno scatto deciso per la quarta punta da regalare a Massimiliano Allegri: Kaio Jorge è più vicino e se per gennaio, a scadenza di contratto, c'è già un accordo col giocatore, la novità è che il brasiliano potrebbe arrivare subito. La società bianconera ha superato Milan e Benfica, ma per strapparlo al Santos servirà un esborso economico superiore ai 2 milioni messi sul piatto alla prima proposta.

Fernando Diniz, tecnico della squadra brasiliana, si è esposto pubblicamente sull'attaccante 2002: "Kaio Jorge? Ho capito che vuole andarsene, ma bisogna ricompensare in modo giusto il Santos. Fosse per me, vorrei restasse almeno fino a dicembre".

La situazione seppur delineata a grandi linee, non è già decisa. Resta da convincere la società brasiliana a lasciare partire l'attaccante con qualche mese di anticipo. La proposta è di pagare 2,5 milioni di euro come sorta di indennizzo comprensivi di bonus, mentre il Santos ne chiede almeno il doppio forte della cifra che il Benfica sarebbe disposto a mettere sul piatto.

Dovesse arrivare a costo zero, invece, la Juventus andrebbe a pagare cinque milioni di euro agli agenti e un altro alla famiglia del giocatore, con un contratto pronto fino al giugno 2026.