Roma, Massara: "Gasperini resta qui, Malen a lungo con noi"

05 Apr 2026 - 20:38
Frederic Massara  © italyphotopress

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"Gasperini è una certezza, ripartiremo da lui". Lo ha detto Ricky Massara, ds della Roma, stuzzicato sul futuro della panchina dei giallorossi, alle prese con la lotta Champions. Chiaro anche l'intervento su Malen, arrivato nella Capitale a gennaio e che i tifosi vorrebbero trattenere anche nella prossima stagione: "Lo possiamo riscattare, abbiamo un diritto da poter esercitare (dall'Aston Villa, ndr). Ha impattato in maniera incredibile, siamo felici di averlo con noi per lungo tempo".

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