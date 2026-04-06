Juve, ds Ottolini: "Con Vlahovic i colloqui procedono, su Spalletti decisione presa"

"Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro dall'infortunio ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui procedono e al momento non ci sono novità". Così il ds della Juve Marco Ottolini a Dazn sul rinnovo di Vlahovic. E su quello di Spalletti: "La decisione è presa, noi siamo felicissimi di continuare con lui indipendente da quello che sarà il verdetto della stagione", ha detto prima della gara contro il Genoa.