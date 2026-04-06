Dalla Spagna: "Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa"

06 Apr 2026 - 10:52
Alessandro Bastoni (Inter) © italyphotopress

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Alessandro Bastoni "desidera ardentemente giocare per il Barcellona". È il titolo in alto della prima pagina de Il Mundo Deportivo, secondo cui il difensore nerazzurro sarebbe consapevole dell'interesse del Barça, vorrebbe trovare un accordo col club blaugrana e anche in fretta: "Bastoni sa che lasciare la Serie A è la scelta migliore per lui ora che ha l'opportunità Barça. Giocare per i blaugrana lo motiva moltissimo, soprattutto al fianco di Lamine Yamal, che considera il futuro del calcio mondiale. Da professionista, darà tutto per l'Inter fino alla fine della stagione, ma il chiaro interesse del club catalano aggiunge ulteriore pressione alla sua vita quotidiana", scrive il quotidiano spagnolo, che cita 'fonti vicine al giocatore' e si spinge anche ad affermare che l'Inter non avrebbe intenzione di rinnovarlo in estate.

© sportmediaset

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L'interesse del Barça è reale, anche se il club catalano non ha ancora presentato alcuna offerta, ieri sera prima della sfida alla Roma Marotta dopo averlo difeso non ha esattamente blindato il difensore azzurro: "Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. E come tale lo consideriamo. Non ci sono gli estremi perché possa abbandonare questa maglia, poi come per tutti i calciatori ci possono essere situazioni che valuteremo più avanti".

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