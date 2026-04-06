Dalla Spagna: "Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa"

L'interesse del Barça è reale, anche se il club catalano non ha ancora presentato alcuna offerta, ieri sera prima della sfida alla Roma Marotta dopo averlo difeso non ha esattamente blindato il difensore azzurro: "Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. E come tale lo consideriamo. Non ci sono gli estremi perché possa abbandonare questa maglia, poi come per tutti i calciatori ci possono essere situazioni che valuteremo più avanti".